Лудогорец атакуват трите точки в Пловдив днес
Ботев Пловдив
23.04 / Сряда / 18:30ч.
стадион Ботев
Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив
0 : 0
Локомотив Пловдив
© FB: PFC Ludogorets 1945
1.50
3.00
2.50
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: Реал Мадрид / Реал Мадрид и Над 3.5
4.23
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: 3.0
1.1
Мачът започва в 18:00 часа на стадион "Христо Ботев".
Гостите се намират на втора позиция във временното класиране с актив от 43 точки като изостават от лидера Левски на 10, но са и с мач по-малко. Разградчани са в серия от 6 поредни победи.
Домакините днес са 11-и с 22 пункта. Те не познават победата за първенство от ноември насам.
В директните двубои Лудогорец е в серия от 5 поредни успеха. За последно Ботев спечели срещу днешния си опонент с 3:2 на финала за Купата на България през май 2024-а година.
Операторът Palmsbet определя за фаворит в днешния мач гостите. Коефициентът за успех на Лудогорец е 1.52, докато този за домакините е 7.00. Равенството е оценено на 4.00.
Сходни са коефициентите и при бетинг оператора BETHUB.BG. Краен успех за разградчани е оценен на 1.40, докато евентуален триумф на Ботев е със ставка 8.75. Равенството е оценено на 4.33.
Още по темата
/
Още от категорията
/
Актуални спортни новини:
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
канара от изгрев бойс
преди 2 мин.
Днеска жа ги убийм!
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.