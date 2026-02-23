Първенецът на България от миналия сезон Лудогорец гостува днес на Ботев (Пловдив) в двубой от 22-и кръг на Първа лига.Мачът започва в 18:00 часа на стадион "Христо Ботев".Гостите се намират на втора позиция във временното класиране с актив от 43 точки като изостават от лидера Левски на 10, но са и с мач по-малко. Разградчани са в серия от 6 поредни победи.Домакините днес са 11-и с 22 пункта. Те не познават победата за първенство от ноември насам.В директните двубои Лудогорец е в серия от 5 поредни успеха. За последно Ботев спечели срещу днешния си опонент с 3:2 на финала за Купата на България през май 2024-а година.Операторътопределя за фаворит в днешния мач гостите. Коефициентът за успех на Лудогорец е 1.52, докато този за домакините е 7.00. Равенството е оценено на 4.00.Сходни са коефициентите и при бетинг оператора. Краен успех за разградчани е оценен на 1.40, докато евентуален триумф на Ботев е със ставка 8.75. Равенството е оценено на 4.33.