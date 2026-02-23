Гладиаторска битка ще се проведе във Варна тази събота
В една от най-очакваните срещи в тежката категория 95+ кг, гръцкият нокаутьор Янис Стофоридис ще се изправи за първи път срещу опасния албанец Франческо Джая. Супер битката във Варна обещава зрелище, в което опитът и класата на Стофоридис ще бъдат подложени на сериозно изпитание, тъй като ще срещне с албанската мощ и силен характер на Джая.
Янис Стофоридис пристига в SENSHI 30 с впечатляваща визитка и статут на един от най-разпознаваемите гръцки бойци в тежка категория. Той е шампион на Enfusion Heavyweight Tournament, двукратен шампион No Limits Heavyweight и национален шампион по бокс – постижения, които подчертават неговото дългогодишно присъствие на елитната сцена.
Статистиката му в SENSHI говори сама за себе си: 4 победи – всички с нокаут или технически нокаут, срещу 2 загуби с нокаут. Това превръща всеки негов мач в гаранция за край преди съдийското решение. За Стофоридис това е не просто пореден мач, а стратегически важен двубой, който може да затвърди позициите му сред водещите имена в тежката категория на SENSHI и да изпрати силно послание към конкуренцията.
Срещу него застава албанецът Франческо Джая – боец, известен със своята физическа мощ и директен стил, който не оставя място за тактически грешки. Коравият боец Джая е шампион на Ultimate Fight Night, големият победител в Megdan 8 2020 и заема второ място в турнира Tatneft Cup.
Франческо Джая има същият респектиращ актив на ринга на SENSHI от 4 победи – три от тях с нокаут, срещу 2 загуби от силни противници. С известния си настървен боен стил той ще се стреми към пълна доминация на ринга и трудно ще позволи обрат на битката. Титаничнния мач ще покаже кой е доминиращият кикбоксьор в най-тежката дивизия над 95 кг, а победителят ще получи признанието на бойните среди през 2026 г.
SENSHI 30 обещава на феновете истинско бойно шоу, в която титаничната битка между гръцката устойчивост и албанската експлозивност може да се превърне в един от най-запомнящите се моменти на галавечерта.
