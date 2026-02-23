На 27 февруари 2026 г. в зала "Силует" на столичния хотел "Маринела" от 19:00 ч. над 90 организации, фирми и общественици ще бъдат отличени с почетното отличие за "Добродетел на десетилетието" от Националното сдружение на сираците в България. Наградите се раздават за десета поредна година, заради приносът и активна подкрепа в различни социални инициативи на Сдружението, които са реализирани през изминалите десет години в полза на деца и младежи, лишени от родителска грижа в страната.Сред номинираните са кметовете на Стара Загора, Бургас, Ямбол и др, както и ректорът на Медицинския университет в Плевен проф. Добромир Димитров, ректорът на Висше училище по телекомуникации и пощи проф. Миглена Темелкова, дирекция "Спорт" на Община Варна, КСУДС град Роман, представители на бизнеса от цялата страна, както общественици и др.Събитието се провежда с любезната подкрепа и партньорство на хотел "Маринела" София, Pepsi, "Сарантис България" парти агенция "Викториоленд", винарска изба AYA, "Феста хотели", KFC и др..Наградите се връчват за десета поредна година и имат за цел да се покажат добрите примери. По време на церемонията всеки може да дари средства в подкрепа на абитуриенти в неравностойно социално положение, които имат нужда от празничен тоалет и обувки за да отпразнуват подобаващо завършването на средно образование със своите съученици. Специална поздравлителна програма ще изнесат талантливите ученици от специалност "Български танци" при Националното училище за танцово изкуство град София, учениците от 144 СУ "Народни Будители" град София, както и Есил Дюран и Мути Мутиев, които подкрепят Националното сдружение на сираците в България.