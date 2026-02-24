Четири спортни обекти ще работят и в деня на националния празник на Република България – 3 март, съобщиха от общинското предприятие "Спорт Варна“.На разположение на жителите и гостите на града от 9:00 до 19:00 часа ще бъдат: игрищата и зала "Скуош“ в Общинския спортно-развлекателен комплекс "Младост“, Ледената пързалка, спортен комплекс "Морска градина“, както и плувен басейн "Делфини“.В Плувен комплекс "Приморски“ на закрития басейн "Д-р Любен Лазаров“ от 10:00 ч. до 13:00 ч. ще се проведе плувно състезание, част от традиционната щафетна обиколка на Радио Варна.Останалите спортни бази, предоставени за поддръжка и управление на ОП "Спорт – Варна“, няма да работят.