Голямото 30-о издание на SENSHI се превръща в истинска среща на титаните от златните години на K-1. С турнира SENSHI Grand Prix организацията събира под един покрив легендите, които оформиха облика на световния кикбокс в края на 90-те и началото на новия век.Най-новото голямо име, което идва за събитието, е Рей Сефо – шесткратен световен шампион по кикбокс и муай тай и една от най-уважаваните фигури в тежката категория в историята на бойните спортове. Сефо ще бъде специален гост на SENSHI 30 Grand Prix и ще направи своя дебют като инструктор в международния тренировъчен лагер на SENSHI, който ще се проведе от 26 февруари до 1 март във Варна. Билети за SENSHI 30 Grand Prix може да закупите от Eventim.bg.Рей Сефо допълва легендарната "банда“ от златната ера на K-1, която става още по-впечатляваща. Семи Шилт, Ернесто Хуст, Алберт Краус, Анди Сауър, Сам Греко и Николас Петас вече са утвърдени лица на SENSHI като инструктори, рефери и специални гости. Сега към тях се добавя и боец, който неотдавна беше техен съперник в битките за най-големите световни титли.Кариерата на Рей Сефо е изпълнена с емблематични моменти. Той става вицешампион на K-1 World Grand Prix 2000, носител на титлите на WKA в супер тежка категория, на WMTF в тежка и полутежка категория, шампион на ISKA и трикратен член на Залата на славата на бойните спортове, Сефо е считан за един от най-великите кикбоксьори в тежка категория, които никога не са печелили световния Grand Prix на K-1.Той дебютира в K-1 срещу бъдещия четирикратен K-1 шампион Ернесто Хуст, като демонстрира характер и издръжливост, въпреки че губи след серия от лоу кикове. Само в третия си мач в организацията Сефо нокаутира легендата Жером Льо Банер още в първия рунд, счупвайки челюстта му с мощния си десен прав. През 2000 г. достига финала на K-1 World Grand Prix след победи над Мусаши и Сирил Абиди, а през 2002 г. побеждава Петер Артс, преди отново да се изправи срещу своя дългогодишен съперник Хуст.През 2007 г. Сефо предизвиква Семи Шилт за титлата в супер тежка категория и става едва вторият боец в историята, който успява да го свали в нокдаун – доказателство за неговата експлозивна сила. Освен в кикбокса, той има кариера в бокса и ММА.Присъствието на Рей Сефо на SENSHI 30 ще придаде още по-силен символичен заряд. Юбилейната галавечер не е просто събитие, а мост между поколенията – среща на легендите от миналото с новата вълна бойци, които ще се борят за първата историческа титла на веригата - SENSHI Grand Prix champion до 75 кг.