Григор Димитров, стартира с победа участието си в турнира на двойки на твърда настилка в Акапулко, Мексико от сериите ATP 500. 34-годишният хасковлия и неговият партньор от Италия - Флавио Коболи, надвиха 4-те поставени в схемата Люк Джонсън от Великобритания и Ян Желински от Полша със 7:6(6), 2:6, 10:8 за час и 39 минути игра.
Българо-италианският тандем реализиара 6 аса, с 4 повече от опонентите си. Григор и Флавио допуснаха 4 двойни грешки, докато съперниците им сбъркаха 2 пъти. Дуото от България и Италия отрази 6 от 10 възможности за брейк точка на противниците им и на свой ред ги пробиха 2 пъти.
На 1/4-финал Димитров и Коболи ще се изправят срещу испанец и мексиканец или хърватин и американец.
GRIGOR! GRIGOR! 🙌— Tennis TV (@TennisTV) February 24, 2026
Acapulco showering @GrigorDimitrov with love after this amazing volley at #AMT2026 pic.twitter.com/SKlM3Fu7fC
Атанас Фурнаджиев: Част от спортистите не повярваха в методиката на Волфганг Пихлер! Тези, които повярваха, виждате какво правят
20.02
Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.
