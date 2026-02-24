Сподели Сподели
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Интер е домакин на Бодьо/Глимт в мач-реванш от плейофите за осминафиналите в Шампионска лига. Срещата в Милано започва в 22:00 часа българско време.

Играчите на Кристиан Киву завършиха на 10-о място в груповата фаза, а първият мач в Норвегия завърши 3:1 за скандинавците. Срещата за италианския отбор пропуска Хакан Чалханоглу и Лаутаро Мартинес.

Момчетата на Шетил Кнутсен финишираха на 23-а позиция в груповата фаза. Норвежкият отбор ще бъде без Микел Бро Хансен и Гифт Съндей.

Операторът Palmsbet определя за фаворит в днешния мач домакините. Коефициентът за успех на италианците е 1.25, докато този за гостите е 10.00. Равенството е оценено на 6.66.

Сходни са коефициентите и при бетинг оператора BETHUB.BG. Краен успех за "нерадзурите" е оценен на 1.23, докато евентуален триумф на норвежците е със ставка 9.00. Равенството е оценено на 8.25.