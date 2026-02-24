Интер има да катери висока планина, но поне е у дома
Ботев Пловдив
23.04 / Сряда / 18:30ч.
стадион Ботев
Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив
0 : 0
Локомотив Пловдив
1.50
3.00
2.50
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: Реал Мадрид / Реал Мадрид и Над 3.5
4.23
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: 3.0
1.1
Играчите на Кристиан Киву завършиха на 10-о място в груповата фаза, а първият мач в Норвегия завърши 3:1 за скандинавците. Срещата за италианския отбор пропуска Хакан Чалханоглу и Лаутаро Мартинес.
Момчетата на Шетил Кнутсен финишираха на 23-а позиция в груповата фаза. Норвежкият отбор ще бъде без Микел Бро Хансен и Гифт Съндей.
Операторът Palmsbet определя за фаворит в днешния мач домакините. Коефициентът за успех на италианците е 1.25, докато този за гостите е 10.00. Равенството е оценено на 6.66.
Сходни са коефициентите и при бетинг оператора BETHUB.BG. Краен успех за "нерадзурите" е оценен на 1.23, докато евентуален триумф на норвежците е със ставка 9.00. Равенството е оценено на 8.25.
Атанас Фурнаджиев: Част от спортистите не повярваха в методиката на Волфганг Пихлер! Тези, които повярваха, виждате какво правят
20.02
