ЦСКА надигра гостуващия Черно море след 3:0 гейма в зала "Васил Симов“ за 72 минути. Отделните части завършиха 25:17, 25:21, 25:18.бе избран за Играч на мача, защото се отличи с 15 точки (една блокада). От Черно морезавърши със 17 точки (две блокади), а Кристиян Димитров добави 11 точки.Волейболистите на Александър Попов са трети в таблицата с 12 успеха, 4 загуби и 37 точки. Черно море е десети, имащ 8 точки (две победи и 14 поражения).В следващия кръг ЦСКА ще приеме Нефтохимик, а Черно море ще е домакин на Дунав.