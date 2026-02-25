Сподели Сподели
Най-добрият български тенисист - Григор Димитров, загуби срещата си от първи кръг на турнира на сингъл на твърда настилка в Акапулко, Мексико от сериите ATP 500. 

34-годишният хасковлия претърпя поражение от французина Терънс Атман с 6:3, 6:3 за 83 минути игра. Димитров, който заема 44-то място в света, записа 4 аса, с 1 по-малко от 24-годишния си опонент. Атман, който се намира на 63-а позиция в света, не допусна двойна грешка, докато българинът сбърка 4 пъти.

Димитров бе пробив три пъри и на свой ред не успя да запише брейк точка.

Така родният състезател остава да участва единствено в надпреварата за двойки заедно с италианеца Флавио Коболи.