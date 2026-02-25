От 1 до 3 март в акваторията на Варненското езеро ще се проведе юбилейното 70-ото издание на най-старата българска ветроходна регата "Трети март". Тя по традиция открива ветроходния сезон и се провежда на гребно-ветроходни лодки "Ял-6". Нейни организатори са Спортен клуб "Черно море - Бриз" и Морски клуб "Приятели на морето"- Варна, с финансовата подкрепата на дирекция "Спорт“ към Община Варна.Регатата се посвещава на годишнината от освобождението на България от Османско владичество, като в нея традиционно участват екипажи от всички ветроходни центрове в страната.Посрещане – на водната база на СК "Черно море- Бриз".14:00-18:00 ч. – Обмер и регистрация.08:00 ч. – Обмер и регистрация.10:30 ч. - Техническа конференция.11:00 ч. - Откриване12:00 ч. – Първи възможен предупредителен сигнал за деня.10:00 ч. – Първи възможен предупредителен сигнал за деня.10:00 ч. – Първи възможен предупредителен сигнал за деня.16:00 ч. – Награждаване на победителите.