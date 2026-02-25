Най-старата ветроходна регата – "Трети март", за 70-и път във Варна
Регатата се посвещава на годишнината от освобождението на България от Османско владичество, като в нея традиционно участват екипажи от всички ветроходни центрове в страната.
Програма:
28.02.2026
Посрещане – на водната база на СК "Черно море- Бриз".
14:00-18:00 ч. – Обмер и регистрация.
01.03. 2026
08:00 ч. – Обмер и регистрация.
10:30 ч. - Техническа конференция.
11:00 ч. - Откриване
12:00 ч. – Първи възможен предупредителен сигнал за деня.
02.03.2026
10:00 ч. – Първи възможен предупредителен сигнал за деня.
03.03.2026
10:00 ч. – Първи възможен предупредителен сигнал за деня.
16:00 ч. – Награждаване на победителите.
