"Бижуто" на Суворово ще приеме турнир по пожароприложен спорт
- младша до 14 г. ;
- средна от 15 до 16 г.;
- старша от 17 до 18 г.
Те ще мерят сили в дисциплината "Щафета 4 х 60 м с препятствия“, като младите състезатели ще покажат как преодоляват препятствия, борят се за всяка секунда и показват истински отборен дух в динамична и зрелищна надпревара.
Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението“ – Варна, ЦПЛР – ОДК – Варна, Спортен клуб по пожароприложен спорт - Варна, като и с любезното съдействие на Община Суворово канят в "бижуто“ на Суворово – Фестивалният и спортен комплекс "Генерал Суворов“, за да бъдат подкрепени децата и те да разберат, че усилията им се виждат и се ценят.
