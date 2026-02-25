Сподели Сподели
За първи път в България на в петък (27.02.2026 г.) от 09:30 ч. ще се проведе турнир в зала по пожароприложен спорт за юноши и девойки. Ще участват млади момичета и момчета, които ще се състезават в три възрастови групи, а именно:

- младша до 14 г. ;

- средна от 15 до 16 г.;

- старша от 17 до 18 г.

Те ще мерят сили в дисциплината "Щафета 4 х 60 м с препятствия“, като младите състезатели ще покажат как преодоляват препятствия, борят се за всяка секунда и показват истински отборен дух в динамична и зрелищна надпревара.

Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението“ – Варна, ЦПЛР – ОДК – Варна, Спортен клуб по пожароприложен спорт - Варна, като и с любезното съдействие на Община Суворово канят в "бижуто“ на Суворово – Фестивалният и спортен комплекс "Генерал Суворов“, за да бъдат подкрепени децата и те да разберат, че усилията им се виждат и се ценят.