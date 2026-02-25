бе един от гостите на 68-ите награди за "Спортист на годината" в столичен хотел. Специално пред "ФОКУС" той говори за предстоящото Европейско първенство през септември, което ще е във Финландия, Италия, Румъния и в София, подготовката на националния ни отбор, продажбата на билети за двубоите в България и още теми.- Подготовката започва май месец, когато всички наши състезатели завършват клубните си състезания. Смяната на Варна със София беше продиктувана от огромния интерес. Ако трябва да бъда откровен, ако бяхме останали във Варна, в момента нямаше да има нито един билет, за нито един двубой. Към момента продажбите вървят страхотно. За България - Полша няма нито един свободен билет. За груповата фаза, където са 15 срещи, няма нито един билет. И за цялото първенство, ако желаеш да си купиш пропуск за всички 21 мача, които се играят в България, също няма билет. Останали са по няколко стотин за откриващия двубой, тези, които ще играем със Северна Макдония с Украйна, с Португалия. Сигурен съм, че ще играем пред препълнени зали абсолютно всеки мач. Стараем се да направим отвън към една страхотна атмосфера за нашите фенове, отвън във фензоната. Всички наши партньори, които ще бъдат на Европейското ще имат възможност да представят своите продукти, своите марки, своите брандове и да допринесат за настроението на феновете, които знаем, че ще са там, за да викат българи юнаци, да ни подкрепят и да бъдат нашия седми играч.- Това със сигурност един от най-важните фактори, когато всички състезатели играят в силни отбори. Израстват, това означава, че като дойдат в националния отбор много по-лесно ще се адаптират към ситуацията и ще е много по-лесно за треньора да направи тази смес от състезатели, които да излязат да покажат най-доброто.- Абсолютно всичко е направено. Още ноември сме представили плановете. Тази година отново нашият отбор ще се готви основно в базата в Самоков, Самелеон. Тя е една прекрасна база, една прекрасна спортна база има абсолютно всичко. Цялото мъжко направление ще бъдем там, заедно с отбора под 22 години, които ще имат Европейско първенство. Абсолютно всичко е направено. Започваме, знаете, подготовка. Лига на нациите, първият турнир в Бразилия. Вторият турнир е в Словения, в Любляна и третият в Чикаго, и живот и здраве, ако се класираме за Финалите, те са в Китай. Всички програми са направени. Имаме разширен списък от състезатели. Знаем, че всички от състезателите горят от нетърпение да започват отново работа с националните отбори и се надяваме, наистина всички да са здрави. Това е нашето най-голямо пожелание.- Мисля, че достатъчно ще има контроли. Поканали са ни да ходим да играем. Те ще дойдат при нас, така че ще има достатъчно. Нуждата да започваме волейболната Лига на нациите, така че ще има достатъчно контролни мачове.- Това е логичният път на развитие на един спортист. Започва при подрастващи, след това отива в по-високото ниво при мъже, при жени, така че радваме се, че успяваме да вадим такива кадри, които след това да попълват редиците на националните отбори при мъжете и при жените.- Работа, работа, много работа, много себераздаване. Не само на състезателите, на всички, които са свързани с волебола. Това са треньорският щаб, това сме ние като ръководители, да дадем възможно най-добрите условия, контролни срещи. Това са всички хора, които работим да бъдат обезпечени тези отбори. Нашите фенове, които ни помагат в домакинските мачове, и които викат за нас пред телевизорите, когато играем в чужбина. Процесът е един и ясен. Няма връщане назад, така че просто всеки трябва да си върша работата, за да може да е по-голям шансът да имаме тези резултати да дойдат по-бързо.