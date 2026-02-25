Любо Ганев за ФОКУС: Още ноември сме представили плановете за Европейското
Господин Ганев, Eвропейското първенство наближава. Как върви подготовката за него и отмина ли този шум около смяната на Варна със София?
- Подготовката започва май месец, когато всички наши състезатели завършват клубните си състезания. Смяната на Варна със София беше продиктувана от огромния интерес. Ако трябва да бъда откровен, ако бяхме останали във Варна, в момента нямаше да има нито един билет, за нито един двубой. Към момента продажбите вървят страхотно. За България - Полша няма нито един свободен билет. За груповата фаза, където са 15 срещи, няма нито един билет. И за цялото първенство, ако желаеш да си купиш пропуск за всички 21 мача, които се играят в България, също няма билет. Останали са по няколко стотин за откриващия двубой, тези, които ще играем със Северна Макдония с Украйна, с Португалия. Сигурен съм, че ще играем пред препълнени зали абсолютно всеки мач. Стараем се да направим отвън към една страхотна атмосфера за нашите фенове, отвън във фензоната. Всички наши партньори, които ще бъдат на Европейското ще имат възможност да представят своите продукти, своите марки, своите брандове и да допринесат за настроението на феновете, които знаем, че ще са там, за да викат българи юнаци, да ни подкрепят и да бъдат нашия седми играч.
В клубните си отбори всичките ни национали блестят и се отличават, дърпат останалите напред. Това гаранция ли е, че ще имаме по-силен национален отбор през септември.
- Това със сигурност един от най-важните фактори, когато всички състезатели играят в силни отбори. Израстват, това означава, че като дойдат в националния отбор много по-лесно ще се адаптират към ситуацията и ще е много по-лесно за треньора да направи тази смес от състезатели, които да излязат да покажат най-доброто.
Селекционерът Джанлоренцо Бленджини е тук тази вечер. Той има ли вече план за май и за подготовката на националите през лятото или е твърде рано?
- Абсолютно всичко е направено. Още ноември сме представили плановете. Тази година отново нашият отбор ще се готви основно в базата в Самоков, Самелеон. Тя е една прекрасна база, една прекрасна спортна база има абсолютно всичко. Цялото мъжко направление ще бъдем там, заедно с отбора под 22 години, които ще имат Европейско първенство. Абсолютно всичко е направено. Започваме, знаете, подготовка. Лига на нациите, първият турнир в Бразилия. Вторият турнир е в Словения, в Любляна и третият в Чикаго, и живот и здраве, ако се класираме за Финалите, те са в Китай. Всички програми са направени. Имаме разширен списък от състезатели. Знаем, че всички от състезателите горят от нетърпение да започват отново работа с националните отбори и се надяваме, наистина всички да са здрави. Това е нашето най-голямо пожелание.
Колко контроли ще има националният отбор в Самоков?
- Мисля, че достатъчно ще има контроли. Поканали са ни да ходим да играем. Те ще дойдат при нас, така че ще има достатъчно. Нуждата да започваме волейболната Лига на нациите, така че ще има достатъчно контролни мачове.
Предполагам, че Джанлоренцо Бленджини вече има главоболия, тъй като и подрастващите национали също напират да пробиват.
- Това е логичният път на развитие на един спортист. Започва при подрастващи, след това отива в по-високото ниво при мъже, при жени, така че радваме се, че успяваме да вадим такива кадри, които след това да попълват редиците на националните отбори при мъжете и при жените.
Какво трябва да стори националният отбор според вас, за да превърне тези сребърни медали в златни?
- Работа, работа, много работа, много себераздаване. Не само на състезателите, на всички, които са свързани с волебола. Това са треньорският щаб, това сме ние като ръководители, да дадем възможно най-добрите условия, контролни срещи. Това са всички хора, които работим да бъдат обезпечени тези отбори. Нашите фенове, които ни помагат в домакинските мачове, и които викат за нас пред телевизорите, когато играем в чужбина. Процесът е един и ясен. Няма връщане назад, така че просто всеки трябва да си върша работата, за да може да е по-голям шансът да имаме тези резултати да дойдат по-бързо.
Любо Ганев: Интересът към ЕВРО 2026 е огромен! Поляците щяха да са 3000 и заради това избрахме София за домакинство
Световният вицешампион Илия Петков: Среброто и запознанството с приятелката ми са най-хубавите подаръци за рождения ми ден
