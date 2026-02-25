Председателят на Българския олимпийски комитет (БОК)говори пред "ФОКУС" преди днешната церемония по награждаване на "Спортист на годината" на България."Днес е един невероятен празник за българския спорт. Само броени часове след закриването на Зимните олимпийски игри, и България изпрати една от най-успешните си олимпиади. В рамките на тези 16 олимпийски дни българската делегация се представи по най-добрия начин, завоювайки два бронзови медала," започна тя."Четири класирания в първата десетка показва, че България има едно много талантливо поколение. Радващото е, че всички те са много млади, най-хубавото е, че те станаха и любимци на световните медии, образовани, интелигентни деца, състезатели, които говорят чужди езици. Въобще, бъдещето е пред тях. Нека да им пожелаем успех," каза още"След успехите на нашите атлети не трябва да забравяме сериозните проблеми и въпроси, които трябва да бъдат решени в следващите години, а именно първия, от които е проблемът с спортната инфраструктура. За съжаление всички наши състезатели от националните отбори тренират в чужбина, но това е възможно само за тях, докато нашите талантливо младо поколение няма възможност да тренира по такива условия," заяви председателят на БОК.Цялото интервю търсете във видеофайла.