завърши осма в крайното класиране за "Спортист на годината" на 68-ите награди. Ексклузивно пред "ФОКУС" гимнастичката ни открехна частично вратата за идните месеци, ролята ѝ, когато се изготвя ново съчетание, дали подрастващите я търсят за съвети и вътрешната конкуренция.- Определено тази година имаме много важни състезания, именно Европейското първенство във Варна и Световното в Германия, където ще се спечелят и първите квоти за Олимпийските игри в Лос Анджелис. Така че още не съм във върхова форма. Всичко е предвидено за най-важните състезания.- Беше решение на целия щаб. Не мога да уточня кой точно го взе, но беше единно решение.- Да, разбира се, и аз се включвам в моите хореографии. Аз предлагам нови елементи, идеи и се включвам в този процес на подготовката.- Имам още време за хубава подготовка, за засилени тренировки, евентуално още едно контролно и Световната купа в София.- Смятам, че един голям спортист няма как да не се притеснява. Въпросът е как ще се справиш с това притеснение и смятам, че ние, големите спортисти, всеки си намира собствен начин да се да преодолее това притеснение.- Да, има момичета, които се допитват до мен и съм много щастлива, че мога да споделя своя опит и да им помогна.- Да, определено. Това, че има вътрешна конкуренция, много помага и непрестанният труд и постоянство също.