Шампионът на България от миналата година Лудогорец гостува днес в Унгария на Ференцварош в мач-реванш от 1/16-ина финалите в турнира Лига Европа.Срещата днес започва в 19:45 часа българско време на стадион "Групама арена" в Будапеща.Първият сблъсък в Разград преди седмица завърши с успех за българите с 2:1.Двата отбора играха и в квалификациите на Шампионска лига през настоящата кампания. През миналия август Ференцварош елиминира родния първенец след равенство 0:0 в Разград и успех с 3:1 у дома. След това тимовете се срещнаха и в основната фаза на Лига Европа, където "маджарите" победиха с 3:0.Операторътопределя за фаворит в днешния мач унгарците. Коефициентът за успех на Ференцварош е 1.57, докато този за Лудогорец е 5.50. Равенството е оценено на 4.33.Сходни са коефициентите и при бетинг оператора. Краен успех за разградчани е оценен на 5.75, докато евентуален триумф на унгарците е със ставка 1.53. Равенството е оценено на 4.33.