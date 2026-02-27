Славия приема ЦСКА 1948 в градско дерби от Първа лига
Ботев Пловдив
23.04 / Сряда / 18:30ч.
стадион Ботев
Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив
0 : 0
Локомотив Пловдив
© FB: Slavia Sofia
1.50
3.00
2.50
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: Реал Мадрид / Реал Мадрид и Над 3.5
4.23
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: 3.0
1.1
Домакините се намират на 7-о място в класирането с актив от 28 точки. Те са в серия от 4 мача без успех в елита и три поредни загуби. За последно Славия записа победа в официална среща при домакинството си на лидера в първенството Левски на 4-и декември 2025-а година.
ЦСКА 1948 също не са във форма. Тимът от столичния квартал "Бистрица" се намира на 4-а позиция във временното класиране с 40 точки, с колкото е и третия ЦСКА. Те са в серия от 3 поредни загуби. Отборът започна с победа над новака Монтана втория полусезон в Първа лига, но след това отпадна от ЦСКА в турнира за Купата на България, а след това падна от "армейците" за първенство, както и от лидера Левски.
В директните двубои ЦСКА 1948 спечели за последно срещу Славия. Това се случи след продължения през декември 2025-а година в турнира за Купата на страната. Това бе трети пореден успех за тях в мачове с "белите".
Операторът Palmsbet определя за фаворит в днешния мач гостите. Коефициентът за успех на ЦСКА 1948 е 1.84, докато този за Славия е 4.33. Равенството е оценено на 3.60.
Сходни са коефициентите и при бетинг оператора BETHUB.BG. Краен успех за ЦСКА 1948 е оценен на 1.89, докато евентуален триумф на "белите" е със ставка 3.90. Равенството е оценено на 3.60.
Още по темата
/
Още от категорията
/
Актуални спортни новини:
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.