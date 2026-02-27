Световният шампион за юноши и планетарен номер 1 в тениса до 18 годининай-вероятно ще вземе участие в турнира за мъже от сериите "Чалънджър", който ще се проведе от 2-и до 8-и март във Фуджейра, Обединени арабски емирства,Припомняме, че майката наполучи наградата вместо сина си за "Спортист номер 7 на България за 2025-а година" В изказването си на самата церемония, която се проведе преди два дни, тя разкри, че Иван пътува за Дубай.Именно в ОАЕ през следващите седмици ще има няколко интересни тенис турнира за мъже.Първи от тях е този "Чалънджър", който е от категория "Чалънджър 50".До края на март ще има и два силни "Фючърс" турнира във Фуджейра, които са с награден фонд от по 30 000 долара, а победителят ще вземе по 25 точки за световната ранглиста от всеки.Те ще се проведат съответно от 16-и до 22-и март и от 23-и до 28-и март, които също може да влязат в програмата на талантливия ни 17-годишен играч, който принципно тренира и се готви в академията на легендатав Манакор, Майорка.В моментасе намира на 782-а позиция в световната ранглиста по тенис за мъже като обяви още в края на сезон 2025, че повече няма да се състезава при юношите, а ще насочи вниманието си само в двубои при мъжете.