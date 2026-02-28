Новакът в елита Добруджа приема днес Черно море в двубой от 23-и кръг на Първа лига.Мачът започва в 15:00 часа българско време на стадион "Дружба" в Добрич. Главен съдията на срещата ще бнъдеДомакините са в силна серия от старта на втория полусезон като взеха две победи (Септември и Монтана) и завършиха наравно с Ботев във Враца. Тимът се намира на 13-а позиция с 19 точки и продължава битката за спасение.Черно море са на 5-а позиция с 36 пункта. "Моряците" нямат успех от старта на втората част на сезона. Варненци записаха три поредни равенства (Спартак (Варна), Ботев (Враца) и Локомотив (Пловдив)).Двата тима се срещнаха в контрола, играна в средата на януари. Тогава тимът, воден от, победи с 1:0. В последния официален мач между тях обаче Черно море спечели във Варна с 2:0. Това се случи през миналия септември.Операторътопределя за фаворит в днешния мач гостите. Коефициентът за успех на Черно море е 1.84, докато този за Добруджа е 4.50. Равенството е оценено на 3.50.Сходни са коефициентите и при бетинг оператора. Краен успех за "моряците" е оценен на 1.88, докато евентуален триумф на новаците в елита е със ставка 4.25. Равенството е оценено на 3.35.