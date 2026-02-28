САЩ търсят реванш от България за загубата от 2:0 на 2:3 гейма в полуфинал на Мондиал 2025 по волейбол във Филипините за мъже!Янките пуснаха рекламно видео, с което подканят феновете да дойдат да гледат в Чикаго срещите от минитурнира във Волейболната лига на нациите за сезон 2026, в който в едина от срещите един срещу друг ще играят България и домакините."САЩ срещу България, отново кръстосват шпаги! Ще бъдете ли в NOW Arena за реванша от Световното първенство? Осигурете си местата сега, за да гледате на живо предстоящият двубой от Лигата нациите в Чикаго, който ще се играе в събота, 18 юли, от 20:00 ч“, написаха в социалните мрежи организаторите.Минитурнирът в Чикаго, където се очаква да има и голяма българска фенска маса, с оглед факта, че е градът в САЩ с най-много нашенци, ще се проведе от 15-и до 19-и юли в емблематичната "NOW Arena".