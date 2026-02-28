България започна с медал на историческо Световно първенство по биатлон
© БФ Биатлон
Мондиалът за подрастващи е исторически последен, в който има разделение между възрастите. От догодина планетарните шампионати за подрастващи ще бъдат само до 21 години!
Джоргов направи 3 грешки на огневия рубеж при четирите си стрелби, финиширайки на 3:23.9 минути от победителя и голям фаворит за златото Рихардс Лозберс от Латвия. Шампионът, който е едва 16 години и зае 32-о място на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина направи също 3 грешки, но бе най-бърз от всички по трасето.
Втори остана украинецът Тарас Тарасюк. Той направи 2 грешки и финишира на 54.5 секунди от победителя.
Бронзът на Георги Джоргов е първи за България от световно първенство за подрастващи след този на Благой Тодев от Мондиал 2022 за младежи. Тогава Тодев спечели сребро в преследването, но при 21-годишните.
Днес на старт застанаха цели 117 биатлонисти от цял свят. България имаше 4 представители.
Николай Николов зае 19-а позиция с 5 грешки. Андрей Ночев е 78-и с 8, а Мартин Христов е 83-и с 6 сгрешени мишени.
Малена Замфирова пред "ФОКУС": Ако паралелният слалом отпадне от Олимпиадата, с брат ми ще сменим дисциплината
25.02
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
