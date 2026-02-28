Сподели Сподели
Добруджа води с 2:1 на Черно море при домакинството си от 23-ия кръг в Първа лига. Мачът е на стадион "Дружба".

Халфът на варненци - Васил Панайотов откри в четвъртата минута. Тунизиецът - Монтасар Трики изравни в 18-ата минута, а Ивайло Михайлов направи обрата пълен в 32-ата минута.

Добруджа: 13. Галин Григоров, 15. Богдан Костов, 3. Димитър Пиргов, 37. Венцислав Керчев (К), 27. Монтасар Трики, 35. Ди Матео Ловрик, 7. Антон Иванов, 8. Ангел Ангелов, 9. Валду Те, 10. Томас Силва, 98. Ивайло Михайлов

Черно море: 33. Пламен Илиев, 3. Живко Атанасов, 4. Росен Стефанов, 2. Цветомир Панов, 50. Ертан Томбак, 10. Асен Чандъров, 29. Берк Бейхан, 71. Васил Панайотов, 77. Селсо Сидни, 39. Николай Златев, 9. Хорхе Падийя