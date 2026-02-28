Добруджа води с 2:1 на Черно море при домакинството си от 23-ия кръг в Първа лига. Мачът е на стадион "Дружба".Халфът на варненци -откри в четвъртата минута. Тунизиецът -изравни в 18-ата минута, анаправи обрата пълен в 32-ата минута.Добруджа: 13. Галин Григоров, 15. Богдан Костов, 3. Димитър Пиргов, 37. Венцислав Керчев (К), 27. Монтасар Трики, 35. Ди Матео Ловрик, 7. Антон Иванов, 8. Ангел Ангелов, 9. Валду Те, 10. Томас Силва, 98. Ивайло МихайловЧерно море: 33. Пламен Илиев, 3. Живко Атанасов, 4. Росен Стефанов, 2. Цветомир Панов, 50. Ертан Томбак, 10. Асен Чандъров, 29. Берк Бейхан, 71. Васил Панайотов, 77. Селсо Сидни, 39. Николай Златев, 9. Хорхе Падийя