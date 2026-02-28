Добруджа взе домакинството си на Черно море след 2:1 в 23-ия кръг от Първа лига. Мачът бе на стадион "Дружба".Халфът на варненци -откри в четвъртата минута. Тунизиецът -изравни в 18-ата минута, афиксира обрата в 32-ата минута. В 53-ата минута защитникът на "моряците" - Ертан Томбак получи директен червен картон.Добруджа вече е 12-и, събирайки 22 точки. Черно море е 5-и, оставайки с 36.