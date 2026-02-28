Старши треньорът на Черно море -изрази разочарованието си от загубата с 1:2 при гостуването на Добруджа в 23-ия кръг от Първа лига. Наставникът хвърли намек, че може да напусне клуба, но засега отказа да коментира повече по темата."Загубихме по изключително глупав начин. Губим единоборства, правим фаул, получаваме гол. После глупав червен картон. По-глупаво изиграване на мач няма как. Второто полувреме се опитахме с човек по-малко да направим нещо, имахме положения. Може би след загубата от Локомотив Пловдив се разклатихме психически. Кой можем да подценим ние? Постигнали сме неща през годините с характер и отборен дух - неща, които липсват за съжаление, казах им го в съблекалнята", подчерта той."Отборът ако не си върне, това което е било винаги силно при нас - духа, трудно можем да си върнем мястото, което сме градили с години. Губим го с няколко мача, продължаваме да го губим. Влизаш добре, две глупави грешки, без агресивност в тези ситуации, трудно може да се получи. Мачът го имаш в ръцете си - фаул глупав, центриране, гол. Същото при втория гол. Във времето не можах да променя тези неща", продължи спецът."Да ви кажа честно, може да има промяна не от гледна точка на футболистите. Ще разберете. Може и да е свързана с моята позиция. Дали е емоция? Няма значение, дайте да не извличаме от едно изречение някакви поуки. Като има нещо, ще ви кажем", завърши Илиев.Добруджа вече е 12-и, събирайки 22 точки. Черно море е 5-и, оставайки с 36.