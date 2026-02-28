Младата родна генерация в леката атлетика продължава с рекордите. Навършилият наскоро 21 годинипостави нов национален рекорд в спринта на 60 метра за мъже на закрито на Държавното първенство по лека атлетика, което се провежда в зала "Фестивална".Илиев финишира за 6.51 секунди и за трети път този месец подобри върховото постижение на страната, което беше 6.58 секунди наот преди 48 години.взе миналия уикенд балканската титла в спринта на 60 метра с 6.53 секунди в Белград, а преди това на турнир отново в сръбската столица записа 6.54 секунди.Той беше награден от, а останалите двама медалисти получиха отличията си от президента на БФЛАВтори с личен рекорд от 6.60 секунди завърши Никола Караманолов, а трети с лично постижение от 6.80 секунди се наредиРезултатът на Илиев е и четвъртият най-добър по сила и общо 11-и в света през сезона. С най-добър за момента е американецътс 6.43 сек. Той е следван от нигериецъти пуерториканецът, които имат 6.48 сек. Пред Илиев са още 7 атлети с еднакво време от 6.49 сек. Илиев е вторият най-млад с най-добро време през сезона при мъжете!