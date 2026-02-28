Сподели Сподели
Най-верните почитатели на Черно море публикуваха текст, в който отправят остри критики към ръководството и същевременно застават зад наставника - Илиан Илиев, който днес намекна, че може да се раздели с "моряците". Това стана след поражението от Добруджа в 23-ия кръг на Първа лига.

"ПОЗИЦИЯ НА НФК

ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ И РЪКОВОДСТВОТО НА ПФК "ЧЕРНО МОРЕ“

През годините ние, като публика и привърженици, никога не сме искали пари, привилегии или спонсорство. Винаги сме били зад отбора — в трудните моменти, в тежките сезони, в периодите на несигурност. Проявявали сме търпение и разбиране, затваряли сме си очите за много неща.

Но всяко търпение има своите граници!

Два поредни сезона отборът печели медали от първенството и постига исторически успехи. Вместо надграждане, вместо увеличаване на бюджета и реинвестиране на средствата от трансфери и приходи обратно в отбора, виждаме намаляване на бюджета и липса на амбиция.

Вместо да се даде по-голяма подкрепа на Илиан Илиев, за да продължи да гради и развива постигнатото, в нашите очи се правят опити ТОЙ ДА БЪДЕ ИЗГОНЕН.

Ако след всичко постигнато нямате желание да надграждаме и да градим по-силен и конкурентен "Черно море“ , ПО-ДОБРЕ ДА НЕ СЕ МЪЧИМ И ЗАЛЪГВАМЕ !



ДО ФУТБОЛИСТИТЕ

Такава бездушна игра не сме виждали от дълго време.

Очакваме реакция. Очакваме мъжество. Очакваме да защитавате емблемата и труда, който всички влагаме – на терена и по трибуните.



ДО ИЛИАН ИЛИЕВ

Тренер, ти си един от нас.

Ти върна вярата, гордостта и самочувствието на този клуб. Ние знаем какво си направил и какво продължаваш да правиш за "Черно море“.

Ще бъдеш завинаги в нашите сърца.

Ние сме зад теб — ДНЕС И ВИНАГИ!", пише Фейсбук страницата на Национален фен клуб Черно море Варна.