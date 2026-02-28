Илиан Илиев, който днес намекна, че може да се раздели с "моряците". Това стана след поражението от Добруджа в 23-ия кръг на Първа лига.
"ПОЗИЦИЯ НА НФК
ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ И РЪКОВОДСТВОТО НА ПФК "ЧЕРНО МОРЕ“
През годините ние, като публика и привърженици, никога не сме искали пари, привилегии или спонсорство. Винаги сме били зад отбора — в трудните моменти, в тежките сезони, в периодите на несигурност. Проявявали сме търпение и разбиране, затваряли сме си очите за много неща.
Но всяко търпение има своите граници!
Два поредни сезона отборът печели медали от първенството и постига исторически успехи. Вместо надграждане, вместо увеличаване на бюджета и реинвестиране на средствата от трансфери и приходи обратно в отбора, виждаме намаляване на бюджета и липса на амбиция.
Вместо да се даде по-голяма подкрепа на Илиан Илиев, за да продължи да гради и развива постигнатото, в нашите очи се правят опити ТОЙ ДА БЪДЕ ИЗГОНЕН.
Ако след всичко постигнато нямате желание да надграждаме и да градим по-силен и конкурентен "Черно море“ , ПО-ДОБРЕ ДА НЕ СЕ МЪЧИМ И ЗАЛЪГВАМЕ !
⸻
ДО ФУТБОЛИСТИТЕ
Такава бездушна игра не сме виждали от дълго време.
Очакваме реакция. Очакваме мъжество. Очакваме да защитавате емблемата и труда, който всички влагаме – на терена и по трибуните.
⸻
ДО ИЛИАН ИЛИЕВ
Тренер, ти си един от нас.
Ти върна вярата, гордостта и самочувствието на този клуб. Ние знаем какво си направил и какво продължаваш да правиш за "Черно море“.
Ще бъдеш завинаги в нашите сърца.
Ние сме зад теб — ДНЕС И ВИНАГИ!", пише Фейсбук страницата на Национален фен клуб Черно море Варна.
Феновете на Черно море се нахвърлиха на клуба и защитиха Илиан Илиев
Ботев Пловдив
23.04 / Сряда / 18:30ч.
стадион Ботев
Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив
0 : 0
Локомотив Пловдив
© Fb: PFC Cherno more
1.50
3.00
2.50
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: Реал Мадрид / Реал Мадрид и Над 3.5
4.23
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: 3.0
1.1
Още по темата
/
Още от категорията
/
Актуални спортни новини:
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.