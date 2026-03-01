Сподели Сподели
Арсенал и Челси се изправят един срещу друг в дербито от 28-ия кръг в Премиър лийг. То ще е на стадион "Емирейтс" с начален час 18:30 българско време.

Домакините са начело в таблица с 61 точки, но само на две пред Манчестър Сити, който е с мач по-малко. Това се дължи на незадоволителните резултати от домакините напоследък. Все пак, те разгромиха Тотнъм навън за крайното 4:1 миналата неделя. Головата им разлика е 56:21, която е най-добрата в лигата. Микел Мерино остава дълготрайно контузен, Макс Доуман ще мине късен фитнес тест, а Кай Хаверц и Бен Уайт също са под въпрос, но ще проведат допълнителни прегледи.

Челси излезе от челната петица и вече е 6-и, имащ 45 точки. Причината е, че отборът записа две последователни равенства: 2:2 у дома срещу Лийдс и 1:1 с Бърнли също вкъщи. Освен това те бяха изпреварени от Ливърпул снощи. Точките на "сините" са 45, 3 повече от мърсисайдци и Манчестър Юнайтед. Головата разлика на лондончани е 48:31. Филип Йоргенсен ще мине още тестове днес, но в лазарета са: Ливай Коуил, Джейми Биное-Гитънс, Естевао Уилиан, Дарио Есуго, Марк Кукурея, Уесли Фофана и Михайло Мудрик, който е хванат с допинг.

Този сезон двата гранда вече играха 3 пъти помежду си. На 30 ноември в 13-ия кръг от първенството на "Стамфорд Бридж" резултатът бе 1:1, а след това Арсенал победи в двата полуфинала от Купата на Лигата (3:2 и 1:0).

1.58 е шансът на Арсенал, според Palmsbet.com, 4.20 e равенството, докато двойката - 5.50. Bethub.bg оценява победа за Арсенал на 1.59, хиксът е 4.33, а успех за Челси - 6.75.