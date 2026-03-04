Пред ММС се провежда протест срещу президента на БФБорба Станка Златева
На протеста присъстват олимпийският шампион Семен Новиков и европейският шампион Кирил Милов, които се състезават за отбора на ЦСКА, който се е обявил категорично против управлението на Станка Златева. В присъствие е също и Елис Гури, който е световен шампион от 2011 година, и който открито се обяви срещу Златева.
Припомняме, че Новиков и Милов вече не са част от националния отбор на България заедно с всички борци, които отказаха да водят централизирана подготовка.
Пред ММС се събраха много хора и от други градове освен столицата, впечатление прави, че голяма част от присъстващите са деца - малолетни или непълнолетни. На транспарантите, носени от протестиращите, пише: "ОСТАВКА!", "Станка ВЪН", "Не на расизма", "Уважение към клубовете" и други.
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
