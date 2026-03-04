В момента пред Министерството на младежта и спорта (ММС) се провежда протест срещу президентът на БФБорбас искане тя да напусне поста. Протестът бе овявен преди седмица на фейсбук страницата "Bulgarian Wrestling Glory".На протеста присъстват олимпийският шампиони европейският шампион, които се състезават за отбора на ЦСКА, който се е обявил категорично против управлението на. В присъствие е също и, който е световен шампион от 2011 година, и който открито се обяви срещуПрипомняме, чевече не са част от националния отбор на България заедно с всички борци, които отказаха да водят централизирана подготовка.Пред ММС се събраха много хора и от други градове освен столицата, впечатление прави, че голяма част от присъстващите са деца - малолетни или непълнолетни. На транспарантите, носени от протестиращите, пише: "ОСТАВКА!", "Станка ВЪН", "Не на расизма", "Уважение към клубовете" и други.