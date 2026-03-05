Младите надежди на "Комодор" (Варна) оглавяват класирането във ватерполния елит във възраст U 14. След втория изигран турнир от държавния шампионат, който се проведе в Бургас, възпитаниците на треньора Константин Бурназов заемат първо място в елитната група с актив от 27 т."На турнира в Бургас "Комодор" се представи силно! Изиграхме същите пет мача, както в последния кръг, а до финалната четворка остават още два турнира. Стартирахме срещу домакините от "Черноморец – Бургас", но не успяхме да намерим нашия ритъм и отстъпихме със 7:13. На следващия ден отборът изглеждаше преобразен! Срещу "Славия – София" показахме концентрация и отлична игра и взехме победа - 11:4. В двубоя със съгражданите ни от "Спартак – Варна" демонстрирахме стабилна защита и стриктно спазване на тактическите указания, което ни донесе успех с 10:6, а срещу "Ботев 2000 – Враца" запазихме мрежата суха и победихме категорично с 6:0. В последния мач срещу "Левски – София" затвърдихме силното си представяне и спечелихме с 6:2. Продължаваме да работим усилено – предстоят още два турнира преди финалната четворка. Благодарим за подкрепата на клубното ръководство и на родителите на състезателите! Продължаваме уверено напред!", обобщи треньорът на комодорци Константин БурназовВ турнира в Бургас за успеха на "Комодор" допринесоха: Борис Христов Георгиев, Георгиос Николаос Бозголис, Никола Калоянов Михалков, Иван Антонов Трифонов, Борис Деянов Господинов, Данаил Георгиев Манов, Стелиан Юлианов Парушев, Боян Георгиев Георгиев, Богомил Кирилов Недков, Йордан Димитров Димитров, Никола Добромиров Петров, Максим Пламенов Йовев, Ивайло Илков Казанджиев и Румен Данаилов Арабаджиев.Върха в елита, но в друга възрастова група са окупирали и 18-годишните ватерполисти на клуба."Вървим безапелационно в елита във водната топка при 18-годишните! Имаме 7 победи от 7 мача. Целта ни е да завършим редовния сезон без допусната загуба", обяви старши треньорът на "Комодор" Николай Николов – Майката след успеха на подопечните му над "Черно море - Тича" – 15:5.Двубоят от 7-ия кръг в група "Елит" във възраст U 18 се проведе на плувен комплекс "Приморски"."Не се получи мач със заряд на дерби, тъй като има разлика в класите. Срещата вървеше в нормално русло. Материализирахме положенията си, доставихме положителни емоции на нашите фенове, които винаги ни подкрепят.До момента побеждаваме категорично съперниците си в първенството. При положение, че вървим така безапелационно, има друг мотивационен момент – да завършим редовния сезон без загуба. Да играем финална четворка и, разбира се, да си защитим титлата. Следваме целите си и вървим уверено по пътя, който сме начертали", обобщи Майката.