Левски търси победа в Разград, която да сложи край на доминацията на Лудогорец
Ботев Пловдив
23.04 / Сряда / 18:30ч.
стадион Ботев
Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив
0 : 0
Локомотив Пловдив
© ludogorets.com
1.50
3.00
2.50
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: Реал Мадрид / Реал Мадрид и Над 3.5
4.23
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: 3.0
1.1
Играчите на Пер-Матиас Хьогмо заемат второ място във временното подреждане с 44 точки. "Зелените" спечелиха 3 от последните си 5 мача в първенството, а като домакини имат 6 победи, 4 равенства и 1 загуба при голова разлика 21:9. Последният мач между двата тима бе през февруари в Разград за Купата и завърши 1:0 за разградчани.
Възпитаниците на Хулио Веласкес са лидери с 56 точки. "Сините" спечелиха последните си 5 шампионатни мача, а като гости имат 8 победи, 1 равенство и 2 загуби при голова разлика 22:0. Столичани нямат победа в последните си 5 двубоя с Лудогорец.
Операторът Palmsbet определя за фаворит в днешния мач "орлите". Коефициентът за успех на домакините е 2.28, докато този за гостите е 3.40. Равенството е оценено на 3.14.
Сходни са коефициентите и при бетинг оператора BETHUB.BG. Краен успех за Лудогорец е оценен на 2.24, докато евентуален триумф на столичани е със ставка 3.35. Равенството е оценено на 3.15.
Още по темата
/
Още от категорията
/
Актуални спортни новини:
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.