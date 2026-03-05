Сподели Сподели
Лудогорец е домакин на Левски в дербито на 24 кръг на Първа лига. Срещата на "Хювефарма Арена" започва в 18:30 часа и ще бъде ръководена от Васил Минев.

Играчите на Пер-Матиас Хьогмо заемат второ място във временното подреждане с 44 точки. "Зелените" спечелиха 3 от последните си 5 мача в първенството, а като домакини имат 6 победи, 4 равенства и 1 загуба при голова разлика 21:9. Последният мач между двата тима бе през февруари в Разград за Купата и завърши 1:0 за разградчани.

Възпитаниците на Хулио Веласкес са лидери с 56 точки. "Сините" спечелиха последните си 5 шампионатни мача, а като гости имат 8 победи, 1 равенство и 2 загуби при голова разлика 22:0. Столичани нямат победа в последните си 5 двубоя с Лудогорец.

Операторът Palmsbet определя за фаворит в днешния мач "орлите". Коефициентът за успех на домакините е 2.28, докато този за гостите е 3.40. Равенството е оценено на 3.14.

Сходни са коефициентите и при бетинг оператора BETHUB.BG. Краен успех за Лудогорец е оценен на 2.24, докато евентуален триумф на столичани е със ставка 3.35. Равенството е оценено на 3.15.