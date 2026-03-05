За поредна година стартира надпреварата "Ученическа купа Варна 2026“, която се организира от Дирекция "Спорт“ към Община Варна със съдействието на РУО Варна.Целта на състезанията е да се популяризира масовия спорт, като част от стратегията на Община Варна и ММС за развитие на детско-юношеския спорт. Също така да се разнообрази календара на ученическия спорт и да се създаде възможност за по голяма изява на ученици и учители.Участниците в проявата ще премерят сили в 6 вида спорт: тенис на маса, волейбол, мини футбол, шахмат, лека атлетика и стрийтбол. При отлична организация в зала "Колезионе“ Двете кули първи на старт застанаха състезателите по тенис на маса, които бяха разделени в две възрастови групи.Класиране II-VII клас1.VII СУ "Найден Геров“2.МГ "Д-р Петър Берон“3.ОУ "П.Р. Славейков“Отборно момичета1.ОУ "Васил Друмев“2.ОУ "Захари Стоянов“3.VII СУ "Найден Геров“1.Йоан-Давид Олива2.Дан Желязков3.Камен Стоянов/Емир ХалилИндивидуално момичета1.Полина Енчева2.Йоана Кирилова3.Йоана Телешпан/Белослава Балканска1.ПГСАГ "Васил Левски“2.ВМГ "Св. Н. Чудотворец“3.МГ "Д-р Петър Берон“Отборно момичета1.МГ "Д-р Петър Берон“2.Първа ЕГ3.IV ЕГ "Фр. Жолио-Кюри“1.Кирил Спиридонов2.Константин Телешпан3.Никола Железов/Тихомир Петров1.Анна Гудеманова2.Мелина Николова3.Виктория ДавидоваПризьорите във всички дисциплини получиха купи, медали, грамоти и спортни пособия осигурени от организаторите.