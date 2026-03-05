Стартираха състезанията за "Ученическа купа Варна 2026"
Целта на състезанията е да се популяризира масовия спорт, като част от стратегията на Община Варна и ММС за развитие на детско-юношеския спорт. Също така да се разнообрази календара на ученическия спорт и да се създаде възможност за по голяма изява на ученици и учители.
Участниците в проявата ще премерят сили в 6 вида спорт: тенис на маса, волейбол, мини футбол, шахмат, лека атлетика и стрийтбол. При отлична организация в зала "Колезионе“ Двете кули първи на старт застанаха състезателите по тенис на маса, които бяха разделени в две възрастови групи.
Класиране II-VII клас
Отборно момчета
1.VII СУ "Найден Геров“
2.МГ "Д-р Петър Берон“
3.ОУ "П.Р. Славейков“
Отборно момичета
1.ОУ "Васил Друмев“
2.ОУ "Захари Стоянов“
3.VII СУ "Найден Геров“
Индивидуално момчета
1.Йоан-Давид Олива
2.Дан Желязков
3.Камен Стоянов/Емир Халил
Индивидуално момичета
1.Полина Енчева
2.Йоана Кирилова
3.Йоана Телешпан/Белослава Балканска
Класиране VIII-XII клас
Отборно момчета
1.ПГСАГ "Васил Левски“
2.ВМГ "Св. Н. Чудотворец“
3.МГ "Д-р Петър Берон“
Отборно момичета
1.МГ "Д-р Петър Берон“
2.Първа ЕГ
3.IV ЕГ "Фр. Жолио-Кюри“
Индивидуално момчета
1.Кирил Спиридонов
2.Константин Телешпан
3.Никола Железов/Тихомир Петров
Индивидуално момичета
1.Анна Гудеманова
2.Мелина Николова
3.Виктория Давидова
Призьорите във всички дисциплини получиха купи, медали, грамоти и спортни пособия осигурени от организаторите.
