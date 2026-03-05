Григор Димитров, започва днес своето участие на първия за годината "Мастърс" турнир на твърда настилка в Индиън Уелс, САЩ. 34-годишният хасковлия ще има за съперник в първи кръг французина Терънс Атман, а двубоят започва в 21:00 часа българско време.
Това ще бъде трети мач между двамата, като досега всеки има по една победа. Григор, който заема 42-ро място в света, спечели на клей в Рим през 2024 г., а 24-годишният французин спечели на твърда настилак в Мексико в края на миналия месец.
Димитров загуби 4 от последните си 5 мача, докато Атман е с 3 успеха в последните си 5 срещи.
Най-доброто постижение на Димитров на тази надпревара е от 2021 г., когато достигна полуфинал. Атман пък ще дебютира в основната схема.
Григор Димитров ще търси реванш от французин в САЩ
Ботев Пловдив
23.04 / Сряда / 18:30ч.
стадион Ботев
Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив
0 : 0
Локомотив Пловдив
© x.com/Amekingdra
1.50
3.00
2.50
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: Реал Мадрид / Реал Мадрид и Над 3.5
4.23
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: 3.0
1.1
Още по темата
/
Григор Димитров ще се готви с бивш номер 1 в света за старта на Откритото първенство на Австралия
14.01
Още от категорията
/
ФК Спартак Варна за Георги Велинов: Българският футбол губи не просто голям спортист, а човек с авторитет
01.03
Александър Йотовски: Обещавам нова кървава битка на MAX FIGHT! Тренирам в най-уникалната зала в България!
28.02
Актуални спортни новини:
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.