Световната купа в Шпиндлеров Млин, Чехия.
16-годишната сестра на бронзовия медалист от Зимните олимпийски игри в Милано и Кортина д'Ампецо - Тервел Замфиров, е била ударена в гръб от безконтролно спускащ се турист, за когото е установено, че е употребил алкохол.
Ето какво споделят от чешката спасителна служба:
“Млада сноубордистка е транспортирана до Университетската болница в Храдец Кралове с фрактура на бедрото и сътресение на мозъка на борда на KHK LZS, а употребилият алкохол мъж който я удря, е с наранявания на гърдите, гърба и корема. Вчера, малко преди 15:00 часа, планинските спасители в Шпиндлерув Млин получиха информация за сериозен сблъсък между пиян скиор и сноубордист на финалната линия на черната ски писта в Плани. Планинските спасители поставиха двамата пострадали във вакуумни матраци, осигуриха им топлинен комфорт и ги подготвиха за последващ транспорт. Междувременно служителите на ски курорта се погрижиха за обезопасяването на зоната за кацане на два хеликоптера."
След стабилизиране на състоянието на младата състезателка се очаква тя да бъде преместена за последващо лечение в болница в Австрия. След това е предвидено транспортирането ѝ обратно в България, където ще продължилечението и възстановяването ѝ.
Ето какво е състоянието на Малена Замфирова след инцидента в Чехия
