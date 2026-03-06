Звездата на България в автомобилния спортзае пето място в квалификацията на пистата "Албърт парк" за първия кръг от сезона във Формула 2.В Мелбърн 19-годишният българин водеше до последно, но в крайна сметка четирима направиха най-бързи обиколки, за да го изпреварят.Лидер стана шведът(1:28.695 минути). Второто място зае(1:28.911), а "Топ 3" допълни(1:29.039).Мексиканският съотборник на Цолов в Кампус Рейсингзае 4-о място.Цолов даде време от 1:29.123 минути като остана на малко под половин секунда от лидера.В спринтовото състезание утре талантът ни ще стартира шести, а за основната надпревара ще е пети.Една катастрофа се случи по време на квалификацията.не се справи със завой номер 12, аполучи повреда в колата.