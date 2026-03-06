Сподели Сподели
Звездата на България в автомобилния спорт Никола Цолов зае пето място в квалификацията на пистата "Албърт парк" за първия кръг от сезона във Формула 2. 

В Мелбърн 19-годишният българин водеше до последно, но в крайна сметка четирима направиха най-бързи обиколки, за да го изпреварят. 

Лидер стана шведът Дино Беганович (1:28.695 минути). Второто място зае Мартиниус Стеншорн (1:28.911), а "Топ 3" допълни Алекс Дън (1:29.039).

Мексиканският съотборник на Цолов в Кампус Рейсинг Ноел Леон зае 4-о място. 

Цолов даде време от 1:29.123 минути като остана на малко под половин секунда от лидера.

В спринтовото състезание утре талантът ни ще стартира шести, а за основната надпревара ще е пети.

Една катастрофа се случи по време на квалификацията. Мария Боя не се справи със завой номер 12, а Габриеле Мини получи повреда в колата.