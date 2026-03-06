ФК Аксаково е домакин на Септември (Тервел) в мач от ХХ кръг на Североизточната Трета лига. Срещата е в събота, 7-ми март, от 15 часа.Това е четвърти двубой за "сините“ тази пролет, които спечелиха 2 от преходните си три мача, като се наложиха над Спартак II (Варна) като гости в предходния кръг.Димитър Павлу се завръща, след като пропусна срещата с дубъла на "соколите“ поради наказание. Евгени Стоянов обаче ще изтърпи втори от трите си мача заради червения картон срещу Черно море II.Тимът е решен да направи още по-силен мач спрямо първия си сблъсък с шампионите, в който поведоха с 2:0 на стадион "Кан Тервел“, но допуснаха пълен обрат в края.