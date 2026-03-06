Организират футболен турнир в помощ на онкоболни деца
Всички средства, събрани по време турнира, ще бъдат дарени на фондация "Злато" за основен ремонт на дом –пансионат за онкоболни деца " на територията на УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ" в София. Във Варна благотворителното събитие за дами любителки на футбола се провежда за първи път, а в столицата – на 8 март ще се състои десетото му юбилейно издание. Мотото на турнира е "Дом далеч от дома".
"Турнирът е аматьорски, няма да има жени, които тренират футбол. Правим го съвместно с фондация "Злато", която се грижи за онкоболните деца в България. Няма да има призово класиране, основният акцент е благордоното дело. Истинският шампион са децата, за които събираме средствата! Входът е свободен. До момента са заявили участие общо 6 отбора. Единият ще бъде съставен от дами от фенклуба на "Арсенал" във Варна. Това са нашите нежни половинки, голяма част от които също са членове на фенклуба. Ще има и два отбора от майки на деца, които тренират във варненски футболни школи, както и три тима съставени от жени, които работят в различни фирми в града. Надяваме се всички да отворят сърцата си и да дарят средства, прегръщайки благородната кауза на турнира", разкри детайли от събитието Лефтеров, който управлява фенклуба на "артилеристите" във Варна.
Градусът на емоцията за публиката със сигурност ще вдигнат на макс любимците на цяла Варна от "Тутурутка".
"Благотворителните събития са традиция за фенклуба на "Арсенал". През годините сме работили съвместно и с фондация "Плюшено мече", с която заедно помагахме на домове за настаняване от семеен тип. Надявам се да наложим благотворителния турнир по футбол за жени като традиционен и във Варна, както е в столицата. И в следващите години да се включват все повече фирми, за да помагаме заедно на хора в нужда", сподели Лефтеров.
