Славия приема Спартак (Варна) в първи двубой от 25-и кръг на Първа лига.Мачът ще се играе на стадион "Александър Шаламанов" в София от 18:00 часа.Домакините бяха в ужасна серия от мачове без успех, но в последния кръг надиграха Берое с 0:3 като гост. Столичани са на 8-о място с 31 точки.Спартак (Варна) бяха в подобно положение от мачове без успех, но навръх 3-и март надиграха новак Монтана с 1:0. "Соколите" заемат 12-а позиция с 23 пункта.В директните мачове двата тима за последно завършиха 1:1. Преди това "белите" бяха в серия от 2 поредни победи над варненци.