Ето какво отреди жребия за Европейското по художествена гимнастика във Варна
Ботев Пловдив
23.04 / Сряда / 18:30ч.
стадион Ботев
Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив
0 : 0
Локомотив Пловдив
© БФХГ
1.50
3.00
2.50
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: Реал Мадрид / Реал Мадрид и Над 3.5
4.23
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: 3.0
1.1
Престижният шампионат ще събере елита на европейската художествена гимнастика, като в надпреварата ще участват гимнастички и ансамбли от десетки държави, които ще спорят за европейските отличия при жени, ансамбли и девойки индивидуално.
В индивидуалната надпревара при девойките участие ще вземат представителки на 40 нации, като България е изтеглена в поток B със стартов номер 12.
В състезанието индивидуално при жените ще стартират гимнастички от 41 държави. България е поставена в поток F със стартов номер 27, заедно с представителките на Хърватия, Грузия, Андора и Румъния.
В надпреварата при ансамблите - жени участие ще вземат 26 отбора, разпределени в две групи. Българският ансамбъл ще стартира в поток A със стартов номер 5, заедно с отборите на Словакия, Финландия, Великобритания, Австрия, Португалия и други.
Европейското първенство във Варна обещава изключително силна конкуренция и зрелищна гимнастика, като най-добрите състезателки и ансамбли на континента ще се борят за европейските титли пред българската публика.
"Ще се видим във Варна!" написаха от Българска федерация художествена гимнастика на страницата си във Facebook.
Още по темата
/
Легенда на художествената гимнастика: Рускините са най-красивите в света, вижте българките как изглеждат
30.07
Слави Трифонов, Евгени Димитров-Маестрото и "Ку-Ку бенд" отново подават ръка на българския ансамбъл
05.04
Още от категорията
/
Актуални спортни новини:
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.