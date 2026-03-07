Септември и Черно море се изправят един срещу друг в 25-ия кръг от Първа лига. Срещата ще е на стадион "Локомотив" с начален час 15:00.Столичани са 14-и в моментното класиране с 21 точки. В миналия кръг те загубиха от Ботев в Пловдив с 0:2, но преди това победиха ЦСКА и Монтана. Головата им разлика е 22:46."Моряците" пристигат в София на 5-а позиция, имащи 37 точки. Головата им разлика е 27:17. Формата им е крайно незадоволителна и в предходните 5 кръга те са с 4 равенства и едно поражение. На 4 март те завършиха 0:0 у дома срещу Арда. Наставникът Илиан Илиев записа група от 21 играчи за гостуването в столицата. От нея заради наказание отпадна Ертан Томбак. Сред избраниците на Илиев попадна Живко Атанасов, който пропусна домакинството на Арда поради болежки. Всички останали ще са на разположение.По-рано през сезона на 27 септември в 10-ия кръг резултатът във Варна бе 1:1.