Черно море търси първа победа за годината
Ботев Пловдив
23.04 / Сряда / 18:30ч.
стадион Ботев
Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив
0 : 0
Локомотив Пловдив
Столичани са 14-и в моментното класиране с 21 точки. В миналия кръг те загубиха от Ботев в Пловдив с 0:2, но преди това победиха ЦСКА и Монтана. Головата им разлика е 22:46.
"Моряците" пристигат в София на 5-а позиция, имащи 37 точки. Головата им разлика е 27:17. Формата им е крайно незадоволителна и в предходните 5 кръга те са с 4 равенства и едно поражение. На 4 март те завършиха 0:0 у дома срещу Арда. Наставникът Илиан Илиев записа група от 21 играчи за гостуването в столицата. От нея заради наказание отпадна Ертан Томбак. Сред избраниците на Илиев попадна Живко Атанасов, който пропусна домакинството на Арда поради болежки. Всички останали ще са на разположение.
По-рано през сезона на 27 септември в 10-ия кръг резултатът във Варна бе 1:1.
