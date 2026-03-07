Сподели Сподели
Черно море победи с 3:0 Септември като гост на полувремето в мач от 25-ия кръг от Първа лига.

Срещата бе на Националния стадион "Васил Левски".

Селсо Сидни бе точен за "моряците" в 18-ата минута след асистенция на Цветомир Панов

През втората част Васил Панайотов в 48-ата и Хорхе Падия в 66-ата минута оформиха крайния резултат.

Така домакините Септември са на 14-ата позиция с 21 точки, а Черно море е 5-и с 40.