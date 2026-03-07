Черно море победи с 3:0 Септември като гост на полувремето в мач от 25-ия кръг от Първа лига.Срещата бе на Националния стадион "Васил Левски".бе точен за "моряците" в 18-ата минута след асистенция наПрез втората частв 48-ата ив 66-ата минута оформиха крайния резултат.Така домакините Септември са на 14-ата позиция с 21 точки, а Черно море е 5-и с 40.