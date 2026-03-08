Добрдужа надви гостуващия Берое с минималното 1:0 в първия неделен двубой от 24-ия кръг в Първа лига. Той бе на стадион "Дружба" в Добрич.Португалският полузащитник на гостите - Франсиско Варела получи директен червен в 20-ата минута заради опасно влизане в краката на противник. Резервата -бе точен в 65-ата минута.Домакините са 12-и, събирайки 25 точки. Берое остава на предпоследното 15-о място, имащ 19.