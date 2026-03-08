Ясен Петров, треньор на елитния тим Добруджа, беше много щастлив от успеха на неговия тим над Берое в двубой от 24-и кръг на Първа лига.
"Ключовата дума наистина е търпение, не изнесохме кой знае каква продукция. Залогът на тези три точки, които имат огромна цена, влияе на нашата игра. Доволен съм от победата. В четвъртък играхме с човек по-малко ние, и то доста време, знаех, че ще има умора. Въпреки това, че бяхме с човек повече, Берое ни затрудни много. Съумяхме да намерим верния ход и то с три точки“, започна специалистът.
"Даде ни едно място нагоре, дано и в бъдеще прибавя нови точки с неговия актив“, заяви Петров относно голмайстора в мача с Берое - Георги Трифонов.
"Честен да бъда, това е програмата максимум. Доволен съм, че съумяхме да спечелим някакви точки. Дължи се на изключителен труд от футболистите. Днешният двубой не беше лесен. За нас отново ще останат финали. Нека сме по-смирени и здраво стъпили на земята. Играем с тежки противници, искаме да извлечем програма максимум“, коментира още Петров.
"Първо искам да честитя празника на всички жени и майки. Давам енергия, но и изхабявам много енергия. Не ги бях виждал от идването ми в Добрич, това също ме зарежда. Благодаря на децата и съпругата ми, че така приятно ме изненадаха. Премията е два дни почивка и продължаваме да се готвим. Идеалното време и аз да се заредя. Ще има трудни моменти, нуждаем се от подкрепа“, завърши треньорът на Добруджа.
/
/
