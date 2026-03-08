поражението на неговия тим от Добруджа в двубой от 24-и кръг на Първа лига.
"Играхме 80 минути с играч по-малко. При гола на Добруджа имаше фал. Постарахме се да не загубим мача и да спечелим поне точка. Трудно е да играеш, когато дълго време нямаш победа. Не е честно това, което ни се случва, направихме добър мач. Направихме усилия поне да не загубим, но играхме 80 минути с човек по-малко", започна Урибе.
"Имахме много проблеми в средата след като Факундо Костантини, Кайо Лопес, Франсиско Варела не можеха да играят. Трябваше да играят футболисти, които не са на тези позиции. Момчетата, които влязоха в халфовата линия се постараха", разкри още специалистът.
"Червеният картон за Берое е червен, но когато се случи срещу Берое също се надявам да бъде отсъден червен картон. Ситуацията при гола - имаше фал, надявам се, когато ние вкараме такъв гол също да ни го зачетат. Искаме да можем да играем всички при равни условия", категоричен бе испанецът.
"Трябва да работим усърдно. Отборът още е в битката. Гледаме напред. Искаме да имаме победи и точки и да може да излезем от кризата", завърши наставникът на Берое.
Треньорът на Берое: Не е честно това, което ни се случва
