Черно море Тича надигра Локомотив (Пловдив) със 79:76 точки в среща от 23-ти кръг на Националната баскетболна лига за мъже. Сблъсъкът бе повторение на финала за Купата на България.Победният кош за варненци реализира гардът. Той вкара 2.6 секунди преди края.Най-много за победителите отбеляза- 15 точки.реализираха по 14 точки. За Локомотивфинишира с 19 точки, адобави 16 пункта.В класирането Черно море са втори с 16 победи, 5 загуби и 37 точки. Те са в серия 8 поредни успеха във всички турнири. Локомотив (Пловдив) са 4-и с баланс 12-9 и 33 пункта.