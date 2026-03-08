Сподели Сподели
Черно море Тича надигра Локомотив (Пловдив) със 79:76 точки в среща от 23-ти кръг на Националната баскетболна лига за мъже. Сблъсъкът бе повторение на финала за Купата на България.

Победният кош за варненци реализира гардът Джелани Уотсън-Гейл. Той вкара 2.6 секунди преди края. 

Най-много за победителите отбеляза Георги Боянов - 15 точки. Уотсън-Гейл и Николай Стоянов реализираха по 14 точки. За Локомотив Грант Стингълтън финишира с 19 точки, а Шоу Андерсън добави 16 пункта.

В класирането Черно море са втори с 16 победи, 5 загуби и 37 точки. Те са в серия 8 поредни успеха във всички турнири. Локомотив (Пловдив) са 4-и с баланс 12-9 и 33 пункта.