Черно море Тича надигра Локомотив Пловдив в повторение на финала за Купата
Ботев Пловдив
23.04 / Сряда / 18:30ч.
стадион Ботев
Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив
0 : 0
Локомотив Пловдив
Победният кош за варненци реализира гардът Джелани Уотсън-Гейл. Той вкара 2.6 секунди преди края.
Най-много за победителите отбеляза Георги Боянов - 15 точки. Уотсън-Гейл и Николай Стоянов реализираха по 14 точки. За Локомотив Грант Стингълтън финишира с 19 точки, а Шоу Андерсън добави 16 пункта.
В класирането Черно море са втори с 16 победи, 5 загуби и 37 точки. Те са в серия 8 поредни успеха във всички турнири. Локомотив (Пловдив) са 4-и с баланс 12-9 и 33 пункта.
