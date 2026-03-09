Сподели Сподели
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Лидерът в Първа лига Левски приема днес Локомотив (Пловдив) в двубой от 25-и кръг на редовния сезон. 

Мачът започва в 18:00 часа на стадион "Георги Аспарухов" в столицата.

Домакините са на върха с 56 точки като в предходния кръг паднаха от Лудогорец. "Сините" загубиха и предишния дуел с днешния си съперник. Това се случи през септември в Пловдив (0:1). 

Локомотив са 6-и с 35 пункта. "Смърфовете" нямат успех в шампионатен двубой в последните 4 кръга. 

Бетинг операторът PalmsBet.com предлага коефициент от 1.36 за победа на Левски, 4.75 за равенство и 9.50 за победа на Локомотив.

BETHUB.bg предлага сходни ставки: 1.40 за победа на домакините, 4.75 за равенство и 11.0 за победа на гостите.