Шампионът от миналия сезон в Първа лига Лудогорец гостува днес на новака Монтана в двубой от 25-и кръг на редовния сезон.Мачът започва в 15:30 часа на стадион "Хювефарма арена" в Разград, а причината са ремонтни дейности на съоръжението на Монтана - стадион "Огоста".В класирането Лудогорец делят 2/3-о място с ЦСКА 1948. Двата тима са с по 47 пункта и изостават на 9 от лидера Левски. Разградчани обаче победиха лидера в предходния кръг и намалиха разликата на 9 точки.Монтана са на последното 16-о място с едва 16 пункта. Те не са печелили официален шампионатен мач от септември 2025-а година.В директните официални двубои Лудогорец е спечелил всички 9 срещи помежду им.