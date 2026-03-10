Ардашес Ованесян, треньор на ватерполния "Комодор": Продължаваме да се борим за влизане в четворката!
В изминалия седми турнир от група "Елит" подопечните му се поздравиха с успех над "Ботев 2000" – 13:9 и допуснаха минимална загуба от "Славия" – 11:13.
"В двубоя срещу "Ботев 2000" водехме през цялото време. Всички играха добре и закономерно накрая се поздравихме с успех. Бяхме уморени от пътя до София, но въпреки това успяхме да победим. В мача със "Славия" също започнахме много добре - всички се раздадоха максимално, но за съжаление накрая късметът ни изневери и бе на страната на "белите". Съперникът успя да обърне мача в четвъртата част и да вземе трите точки. Отстъпихме с два гола. Накрая пробвахме всичо, дори и вратарят влезе в нападение, но не успяхме да вкараме и резонно загубихме", разясни Ованесян.
На 4/5 април на басейн "Приморски" във Варна предстои Турнир 8 от първенството по водна топка в тази възрастова група. Тогава по програма селекцията на Ардашес Ованесян ще трябва да изиграе два мача – с "Ботев 2000" и с "Черно море – Тича".
