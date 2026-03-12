Сподели Сподели
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
15 отбора се включиха в състезанията по лека атлетика за VIII-X и XI-XII клас от Общинският етап на ученическите игри – организирани от Дирекция "Спорт“ към Община Варна, които се проведоха на спортен комплекс "Локомотив“.

Участниците премериха сили в 7 дисциплини: бягане на 100, 200, 400, 800 метра и щафета 4 х 100 метра, скок на дължина и тласкане на гюле. В този етап класирането е само отборно, като победителите в отделните възрасти получиха купи, медали и грамоти и добиха право да участват в следващия етап от надпреварата.

Класиране VIII-X клас

Девойки

1. Първа ЕГ

2. ПТГ Варна

3. ПГТ "Проф. д-р Асен Златаров“

Юноши

1. ПГ Електротехника

2. ПТГ Варна

3. СУХНИ "К. Преславски“

Класиране XI-XII клас

Девойки



1. IV ЕГ "Ф.Ж. Кюри“

2. V EГ ГПЧЕ "Йоан Екзарх“

3. ПГТ "Проф. д-р Асен Златаров“

Юноши

1. Първа ЕГ

2. МГ "Д-р Петър Берон“

3. IV ЕГ "Ф.Ж. Кюри“

На 13 март /петък/ - Общинският етап от ученически игри ще приключи с последното състезание, отново в царицата на спортовете, но за V-VII клас.