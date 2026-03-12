Излъчиха първенците в леката атлетика на Общинските ученически игри
Участниците премериха сили в 7 дисциплини: бягане на 100, 200, 400, 800 метра и щафета 4 х 100 метра, скок на дължина и тласкане на гюле. В този етап класирането е само отборно, като победителите в отделните възрасти получиха купи, медали и грамоти и добиха право да участват в следващия етап от надпреварата.
Класиране VIII-X клас
Девойки
1. Първа ЕГ
2. ПТГ Варна
3. ПГТ "Проф. д-р Асен Златаров“
Юноши
1. ПГ Електротехника
2. ПТГ Варна
3. СУХНИ "К. Преславски“
Класиране XI-XII клас
Девойки
1. IV ЕГ "Ф.Ж. Кюри“
2. V EГ ГПЧЕ "Йоан Екзарх“
3. ПГТ "Проф. д-р Асен Златаров“
Юноши
1. Първа ЕГ
2. МГ "Д-р Петър Берон“
3. IV ЕГ "Ф.Ж. Кюри“
На 13 март /петък/ - Общинският етап от ученически игри ще приключи с последното състезание, отново в царицата на спортовете, но за V-VII клас.
