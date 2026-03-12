15 отбора се включиха в състезанията по лека атлетика за VIII-X и XI-XII клас от Общинският етап на ученическите игри – организирани от Дирекция "Спорт“ към Община Варна, които се проведоха на спортен комплекс "Локомотив“.Участниците премериха сили в 7 дисциплини: бягане на 100, 200, 400, 800 метра и щафета 4 х 100 метра, скок на дължина и тласкане на гюле. В този етап класирането е само отборно, като победителите в отделните възрасти получиха купи, медали и грамоти и добиха право да участват в следващия етап от надпреварата.Класиране VIII-X клас1. Първа ЕГ2. ПТГ Варна3. ПГТ "Проф. д-р Асен Златаров“1. ПГ Електротехника2. ПТГ Варна3. СУХНИ "К. Преславски“Класиране XI-XII клас1. IV ЕГ "Ф.Ж. Кюри“2. V EГ ГПЧЕ "Йоан Екзарх“3. ПГТ "Проф. д-р Асен Златаров“1. Първа ЕГ2. МГ "Д-р Петър Берон“3. IV ЕГ "Ф.Ж. Кюри“На 13 март /петък/ - Общинският етап от ученически игри ще приключи с последното състезание, отново в царицата на спортовете, но за V-VII клас.