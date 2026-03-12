Олимпик (Варна) е гост на Фратрия II (Бенковски) в срещата си от 21-ия кръг на Североизточната Трета лига. Двубоят е в събота, 14-ти март, от 15 часа и ще се изиграе в Суворово.Варненци постигнаха ценна победа над ФК Рилци в миналия кръг и са десети с актив от 22 точки – 2 по-малко от деветия Доростол Силистра и 3 повече от съботния си съперник.Евентуален успех ще помогне на новака в групата да се утвърди в топ 10 в шампионата и да дръпне още пред най-близкия си преследвач.Първият мач между двата тима през сезона предложи истинско зрелище с шест гола, обрати и неясен изход до самия край. Олимпик и Фратрия II поделиха точките след 3:3 в морската ни столица.