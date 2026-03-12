Олимпик гостува на дубъла на Фратрия с идеята да се утвърди в топ 10
Ботев Пловдив
23.04 / Сряда / 18:30ч.
стадион Ботев
Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив
0 : 0
Локомотив Пловдив
©
1.50
3.00
2.50
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: Реал Мадрид / Реал Мадрид и Над 3.5
4.23
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: 3.0
1.1
Варненци постигнаха ценна победа над ФК Рилци в миналия кръг и са десети с актив от 22 точки – 2 по-малко от деветия Доростол Силистра и 3 повече от съботния си съперник.
Евентуален успех ще помогне на новака в групата да се утвърди в топ 10 в шампионата и да дръпне още пред най-близкия си преследвач.
Първият мач между двата тима през сезона предложи истинско зрелище с шест гола, обрати и неясен изход до самия край. Олимпик и Фратрия II поделиха точките след 3:3 в морската ни столица.
