Да продължи победната си серия в шампионата и в турнира за Купата на България е решен хандбалният вицешампион "Шумен 61".На 14 март, събота от 16 ч селекцията на Никола Карастоянов/Костадин Семерджиев посреща в "Арена Шумен" отбора на "Левски" в двубой от 16-ия кръг от първенството. Това е първи мач на шуменци в елита в ремонтираната зала "Арена Шумен". Преди това те тестваха новата настилка в турнира за Купата на България по хандбал, побеждавайки "Добруджа" с 37:30 (17:15). На 1/2-финала срещат отбора на "Спартак" (Варна).В момента вицешампионите делят първото място с "Локомотив" (Горна Оряховица), а съперникът им "Левски" заема последното десето място в класирането.