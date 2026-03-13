Хандбалният "Шумен 61" ще продължава победна серия
Ботев Пловдив
23.04 / Сряда / 18:30ч.
стадион Ботев
Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив
0 : 0
Локомотив Пловдив
©
1.50
3.00
2.50
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: Реал Мадрид / Реал Мадрид и Над 3.5
4.23
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: 3.0
1.1
На 14 март, събота от 16 ч селекцията на Никола Карастоянов/Костадин Семерджиев посреща в "Арена Шумен" отбора на "Левски" в двубой от 16-ия кръг от първенството. Това е първи мач на шуменци в елита в ремонтираната зала "Арена Шумен". Преди това те тестваха новата настилка в турнира за Купата на България по хандбал, побеждавайки "Добруджа" с 37:30 (17:15). На 1/2-финала срещат отбора на "Спартак" (Варна).
В момента вицешампионите делят първото място с "Локомотив" (Горна Оряховица), а съперникът им "Левски" заема последното десето място в класирането.
Още от категорията
/
Бившият треньор на Антъни Джошуа: За Купа "Странджа", Джордж Форман и бокса във Великобритания
11.03
Ардашес Ованесян, треньор на ватерполния "Комодор": Продължаваме да се борим за влизане в четворката!
10.03
Актуални спортни новини:
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.