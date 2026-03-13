20 отбора се включиха в турнира по мини футбол за XI-XII клас от поредното издание на надпреварата "Ученическа купа Варна 2026“ – организирана от Дирекция "Спорт“ към Община Варна.Участниците бяха разделени в четири групи, като първите два тима от всяка се срещнаха на кръст и така бяха определени съставите в топ 4. В големия финал възпитаниците на ВМГ "Св. Николай Чудотворец“ надиграха достойните си конкуренти от ПТГ Варна и вдигнаха шампионската купа.Спорът за третото място бе много драматичен и бе решен едва след изпълнение на дузпи, след като редовното време завърши наравно 3:3. В крайна сметка по здрави нерви показаха представителите на ПГИ "Д-р Иван Богоров“, които се окичиха със бронзовите медали, а четвърти остана тима на МГ "Д-р Петър Берон“.Всички призьори получиха медали, грамоти и футболни топки от организаторите. До края на месеца ще бъдат излъчени първенците и в останалите три възрастови групи VIII-X, V-VII и II-IV клас.Този уикенд предстоят шахматните партии и започват битките във волейболния турнир, а в края на месец април ще се проведат състезанията по лека атлетика и стрийтбол.